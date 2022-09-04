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Фердинанд и Крауч считают ошибкой решение «Ливерпуля» продать Мане

 
04 Сентября 2022 • 01:24 Комментировать
Ливерпуль
...
Вулверхэмптон
10.09 17:00

Бывший футболисты сборной Англии Питер Крауч и Рио Фердинанд сошлись во мнениях.

Этим летом Садио Мане решил перебраться в «Баварию», и руководство «Ливерпуля» не встало на пути у ключевого игрока, отпустив того в Мюнхен.

Без сенегальского нападающего команда Юргена Клоппа не лучшим образом стартовала в чемпионате – всего две победы после шести туров.

«В тяжёлых ситуациях Мане регулярно играл ключевую роль, переворачивая ход неудачных матчей в пользу «Ливерпуля». Сейчас у них нет такого человека», – отметил Крауч, выступая на BT Sport. С данным заявлением согласился Фердинанд: «Мане оказывал важную поддержку центральному нападающему, и теперь этого не хватает», – добавил бывший защитник «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Питер Крауч Рио Фердинанд Садио Мане
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ЛИВЕРПУЛЬ ВУЛВЕРХЭМПТОН
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