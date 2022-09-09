Зеедорф: «На месте Клоппа я бы сделал Фирмино основным нападающим»

Бывший полузащитник «Милана» Кларенс Зеедорф призвал главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа сделать Роберто Фирмино основным нападающим мерсисайдского клуба.

«На месте Клоппа я бы всегда ставил Фирмино в основной состав. Он отлично играл за «Ливерпуль» в последние годы. Он напоминает Бензема. Фирмино умеет при надобности спуститься глубже или сместиться на фланг. Это отличная «девятка», – заявил Зеедорф в интервью Amazon.

Фирмино отметился тремя голами и тремя результативными передачами в Английской премьер-лиге. Футболист выступает за «Ливерпуль» с 2015 года, когда перешёл из «Хоффенхайма».