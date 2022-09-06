Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Хендерсон пропустит три недели из-за травмы

 
06 Сентября 2022 • 12:28 Комментировать
Ливерпуль
...
Вулверхэмптон
1 1.25 X 6.00 2 11.50
10.09 17:00

Полузащитник и капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон выбыл из строя на три недели из-за травмы. По информации от журналиста Джеймса Пирса, англичанин в этот срок не сможет помочь своей команде.

Напомним, что Хендерсон получил травму в матче 5 тура Английской премьер-лиги против «Ньюкасла». Обследование выявило, что повреждение англичанина является довольно серьёзным.

Хендерсон уже пропустил мерсисайдское дерби в субботу, которое закончилось вничью 0:0. Помимо Джордана в лазарете мерсисайдцев находятся такие полузащитники, как Тьяго Алькантара, Наби Кейта и Алекс Окслейд-Чемберлен.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Джордан Хендерсон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИВЕРПУЛЬ ВУЛВЕРХЭМПТОН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Сентября
12:28 · Англия. Премьер-лига
Хендерсон пропустит три недели из-за травмы
12:09 · Англия. Премьер-лига
В «Аяксе» остались недовольны трансфером Антони в «Манчестер Юнайтед»
12:06 · Англия. Премьер-лига
Кайседо: «Не думаю ни о каком другом клубе, кроме Брайтона»
11:45 · Англия. Премьер-лига
Тухель – о сотом матче во главе «Челси»: «Хочу провести ещё 100»
11:21 · Англия. Премьер-лига
«Челси» предложил Менди новый контракт
11:13 · Англия. Премьер-лига
Маунт ждёт предложение «Челси» по новому контракту
10:58 · Англия. Премьер-лига
Саутгейт задумывается над тем, чтобы вернуть Рэшфорда в сборную Англии
10:48 · Россия. Премьер-лига
В «Ростове» сообщили, что до сих пор не получили деньги от «Норвича» за аренду Норманна
10:12 · Англия. Премьер-лига
Агент Рюдигера: «Сказал новым владельцам «Челси», что прежнее руководство стоило им 100 миллионов евро»
09:53 · Англия. Премьер-лига
Джунтоли: «Мы давно хотели заполучить Ндомбеле»
09:42 · Англия. Премьер-лига
Ковачич: «Хочу играть в одной команде с Гвардиолом»
09:32 · Англия. Премьер-лига
Коста сегодня пройдёт медосмотр в клубе АПЛ
08:37 · Англия. Премьер-лига
Гари Невилл: «Холанн может стать обладателем «Золотого мяча»
06:56 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Манчестер Сити» нельзя полагаться только на Холанна» 1
06:36 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» лидирует в рейтинге по тратам на игроков текущего состава 1
Все новости
Рекомендуем