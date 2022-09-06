Хендерсон пропустит три недели из-за травмы

Полузащитник и капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон выбыл из строя на три недели из-за травмы. По информации от журналиста Джеймса Пирса, англичанин в этот срок не сможет помочь своей команде.

Напомним, что Хендерсон получил травму в матче 5 тура Английской премьер-лиги против «Ньюкасла». Обследование выявило, что повреждение англичанина является довольно серьёзным.

Хендерсон уже пропустил мерсисайдское дерби в субботу, которое закончилось вничью 0:0. Помимо Джордана в лазарете мерсисайдцев находятся такие полузащитники, как Тьяго Алькантара, Наби Кейта и Алекс Окслейд-Чемберлен.