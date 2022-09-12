«Вулверхэмптон» в ближайшее время объявит о трансфере Косты

«Вулверхэмптон» уже в ближайшее время должен объявить о трансфере нападающего Диего Косты. По информации от журналиста Фабрицио Романо, футболист уже подписал контракт с «волками».

Перед этим бывший игрок сборной Испании прошёл медосмотр, результаты которого были описаны, как «отличные». «Вулверхэмптон» придержал объявление Косты из-за траура по королеве Елизавете II, которая умерла на прошлой неделе в четверг.

Напомним, что Диего Коста ранее выступал в Англии за лондонский «Челси», в составе которого дважды побеждал в Премьер-лиге. Последним клубом бразильца был «Атлетико Минейро».