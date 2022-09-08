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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ван Дейк: «Мы не роботы»

 
08 Сентября 2022 • 12:43 Комментировать
Ливерпуль
...
Вулверхэмптон
1 1.30 X 5.70 2 10.00
10.09 17:00

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк постарался объяснить разгромное поражение своей команды в первом матче группового этапа Лиги чемпионов с «Наполи». Напомним, что мерсисайдцы проиграли на выезде 1:4.

«Мы держимся вместе и не показываем друг на друга пальцем. Все знают, что каждый может играть лучше. Мы не роботы, мы стараемся сделать как лучше, но бывают и плохие моменты», – сказал ван Дейк на интервью после матча.

Свой следующий поединок «Ливерпуль» проведёт в рамках Английской премьер-лиги дома против «Вулверхэмптона». Команда Юргена Клоппа в данный момент располагается на седьмом месте в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Виргил Ван Дейк
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ЛИВЕРПУЛЬ ВУЛВЕРХЭМПТОН
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