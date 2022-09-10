Выяснилась самая главная ошибка Клоппа за семь лет у руля «Ливерпуля»

Буквально на днях, в самом конце августа, исполнилось семь лет с того момента, как Юрген Клопп возглавил «Ливерпуль». Но именно сейчас он угодил под вал жесткой критики, после неудачного старта в Лиге чемпионов и чемпионате Англии также. Клоппа критикуют, заговорили об его возможном увольнении, хотя ранее казалось, что альянс столь же прочен, как и легендарное 20-летнее нахождение Арсена Венгера у руля «Арсенала».

Издание El Pais считает приглашение Дарвина Нуньеса за 100 миллионов евро главной ошибкой немецкого специалиста. Это было самое дорогое приобретение за всю историю клуба, но пока что оно не окупается результативностью, кроме того, Нуньес получил скандальное удаление в матче с «Кристал Пэлас».