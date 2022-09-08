Каррагер — об игре «Ливерпуля»: «Это будет продолжаться в течение всего сезона?»

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер высказался об игре мерсисайдцев в текущем сезоне.

Напомним, после шести туров АПЛ подопечные Юргена Клоппа набрали девять очков и занимают седьмое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Арсенала» на шесть баллов. Кроме того, вчера, 7 сентября, «красные» потерпели разгромное поражение от «Наполи» (1:4) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

По словам Каррагера, его больше волнует не отдельно взятое поражение «Ливерпуля», а более глобальные вопросы.

«Эта проблема не только сегодняшней игры. Забудьте о ней. Меня больше беспокоит вопрос: «Это то, что будет продолжаться в течение всего сезона?» Неужели это конец успешного цикла?», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

Также эксперт отметил, что мерсисайдцы очень плохо начинают игры, постоянно пропуская первыми.

Свой следующий матч «Ливерпуль» проведёт 10 сентября против «Вулверхэмптона». Встреча начнётся в 17:00 по московскому времени.