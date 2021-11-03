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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Стали известны сроки восстановления Варана

03 Ноября 2021 • 21:27 Комментировать
Манчестер Юнайтед
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Манчестер Сити
4.35 4.15 1.75
06.11 15:30

Поединок против «Аталанты» не смог доиграть защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан, попросив замену уже в концовке первого тайма. Как оказалось позже, француз снова отправится в лазарет команды на довольно длительный срок.

Отметим, что только недавно игрок восстановился от своей предыдущей травмы, начав постепенно набирать игровую форму. Но, как информирует авторитетное издание L’Equipe, тренерский штаб манкунианцев не сможет рассчитывать на Варана в ближайший месяц.

По предварительным данным, футболист из-за повреждения задней поверхности бедра приступит к интенсивным тренировочным занятиям аж через три недели. Стоит добавить, что уже на этих выходных «МЮ» предстоит дерби с «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан
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