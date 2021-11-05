​Бернарду Силва ответил на вопрос о возможном уходе из «Манчестер Сити»

Бернарду Силва регулярно оказывается героем трансферных слухов. Полузащитник «Манчестер Сити» дал комментарий на этот счёт.

«Прямо сейчас чувствую себя счастливым. Я люблю этот клуб, я чувствую любовь болельщиков, тренеров, сотрудников, партнёров по команде и всех остальных. Никогда не думал об уходе», - слова Силвы приводятся на сайте Sky Sports.

В сезоне 2021/2022 Бернарду Силва провёл за «Манчестер Сити» 14 матчей. В них португалец отметился двумя забитыми голами и одной результативной передачей на партнёра.

Бернарду Силва играет за «Манчестер Сити» с лета 2017 года после перехода из «Монако».