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​Бернарду Силва ответил на вопрос о возможном уходе из «Манчестер Сити»

05 Ноября 2021 • 19:28 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Манчестер Сити
4.35 4.15 1.75
Через 18 ч. 24 мин.

Бернарду Силва регулярно оказывается героем трансферных слухов. Полузащитник «Манчестер Сити» дал комментарий на этот счёт.

«Прямо сейчас чувствую себя счастливым. Я люблю этот клуб, я чувствую любовь болельщиков, тренеров, сотрудников, партнёров по команде и всех остальных. Никогда не думал об уходе», - слова Силвы приводятся на сайте Sky Sports.

В сезоне 2021/2022 Бернарду Силва провёл за «Манчестер Сити» 14 матчей. В них португалец отметился двумя забитыми голами и одной результативной передачей на партнёра.

Бернарду Силва играет за «Манчестер Сити» с лета 2017 года после перехода из «Монако».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Бернарду Силва
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