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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Продолжайте»: Сульшер признался, что любит слышать критику в свой адрес

01 Ноября 2021 • 18:39 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Манчестер Сити
4.50 4.15 1.70
06.11 15:30

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер признался, что нормально относится к критике в свой адрес. Причём 48-летний норвежский специалист добавил, что критика ему даже нравится, ведь она провоцирует профессионала проявить характер и доказать обратное.

Критика может заставить вас сомневаться в себе, или вы можете постоять за себя. Мне всегда нравилась критика. Продолжайте. Это нормально. Журналисты, учёные мужи, эксперты… У нас всех разные профессии. Их работа – высказывать своё мнение. Я здесь не для того, чтобы бороться с ними», – приводит слова Уле Гуннара Сульшера BBC.

Напомним, что в английской Премьер-лиги после сокрушительного поражения от «Ливерпуля» (0:5) «Манчестер Юнайтед» сумел разгромить «Тоттенхэм» (3:0). В ближайшем матче Лиги чемпионов манкунианцы сыграют с «Аталантой», после чего им будет ждать ещё один тяжёлый поединок в АПЛ с «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер
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