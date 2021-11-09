Фердинанд призвал «Манчестер Юнайтед» уволить Сульшера

Экс-футболист сборной Англии и «МЮ» Рио Фердинанд считает, что руководству манкунианцев стоит отправить в отставку главного тренера Уле Гуннара Сульшера. Об этом эксперт заявил во время подкаста, на котором обсуждалось фиаско «красных дьяволов» в манчестерском дерби.

При этом Фердинанд отметил, что норвежский специалист проделал хорошую работу в «Манчестер Юнайтед».

Дерби, состоявшееся на «Олд Траффорд» в минувшие выходные, завершилось поражением «МЮ» со счетом 0:2.

После 11 сыгранных туров подопечные Сульшера набрали 17 баллов и располагаются на шестой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. Контракт тренера рассчитан до лета 2024 года.