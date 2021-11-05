Бруну Фернадеш – о Сульшере: «Легче всего обвинить во всём тренера»

Накануне противостояния с «Манчестер Сити» в рамках АПЛ, полузащитник «Юнайтед» Бруну Фернандеш дал обширное интервью каналу Sky Sports, по ходу которого ответил на ряд вопросов. В частности, португалец затронул тему возможного увольнения наставника команды Уле Гуннара Сульшера.

«Легче всего обвинить во всём тренера, но ведь на поле выходят футболисты. Именно мы должны играть лучше, каждый должен понимать всю степень ответственности», - встал на защиту норвежского специалиста Бруну.

Напомним, что встреча двух манчестерских команд пройдет уже в субботу, 6-го ноября. Стартовый свисток матча прозвучит в 15:30 по московскому времени.