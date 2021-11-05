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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Бруну Фернадеш – о Сульшере: «Легче всего обвинить во всём тренера»

05 Ноября 2021 • 15:41 Комментировать (2)
Манчестер Юнайтед
...
Манчестер Сити
4.35 4.15 1.75
Через 21 ч. 20 мин.

Накануне противостояния с «Манчестер Сити» в рамках АПЛ, полузащитник «Юнайтед» Бруну Фернандеш дал обширное интервью каналу Sky Sports, по ходу которого ответил на ряд вопросов. В частности, португалец затронул тему возможного увольнения наставника команды Уле Гуннара Сульшера.

«Легче всего обвинить во всём тренера, но ведь на поле выходят футболисты. Именно мы должны играть лучше, каждый должен понимать всю степень ответственности», - встал на защиту норвежского специалиста Бруну.

Напомним, что встреча двух манчестерских команд пройдет уже в субботу, 6-го ноября. Стартовый свисток матча прозвучит в 15:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер Бруну Фернандеш
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Nebarsabarsenet
05 Ноября 2021 в 17:05
Вот матч с МС и покажет насколько Сульшер грамотный и гибкий тренер. Хотя наверняка опять всё будет зависеть только от индивидуального мастерства футболистов на поле.
Misha_diablo_football
05 Ноября 2021 в 17:39
Ничего не обычного не произойдет, как всегда Сульшеря (против Сити) и МЮ окопаются у своей штрафной и будут остро контратаковать, МС в свою очередь будет владеть мячом и давить на оборону противника, надеюсь увидеть перестрелку а не то что было против месрисайдцев...
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06.11  15:30 Манчестер Юнайтед ... Манчестер Сити 4 3.85 1.88
06.11  18:00 Брентфорд ... Норвич 1.81 3.8 4.4
06.11  18:00 Кристал Пэлас ... Вулверхэмптон 2.7 3.25 2.8
06.11  18:00 Челси ... Бёрнли 1.28 6 11
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