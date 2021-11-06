Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 294 Комментарии
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола легко выиграл дерби у Сульшера: «Ман Сити» не испытал проблем на «Олд Траффорд»

06 Ноября 2021 • 17:24 Комментировать (7)
Манчестер Юнайтед
0:2
Манчестер Сити
окончен

В рамках 11-го тура АПЛ состоялось дерби Манчестера – «Юнайтед» против «Сити».

Протокол игры  
Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити
    7' Байи Эрик (0:1)
    45' Силва Бернарду (0:2)
Де Хеа Давид Байи Эрик   46' (Санчо Джедон (   46') Линделоф Виктор Магуайр Гарри Уан-Биссака Аарон Мактоминай Скотт Фред Сантос   80' (Ван де Бек Донни (   80') Шоу Люк   73' (Теллес Алекс (   73') Фернандеш Бруну Гринвуд Мэйсон   67' (Рэшфорд Маркус (   67') Роналду Криштиану
Запасные: Марсьяль Антони Матич Неманья Лингард Джесси Далот Диогу Хендерсон Дин
Эдерсон Мораес Уокер Кайл Стоунс Джон Диаш Рубен Канселу Жоау   48' Де Брёйне Кевин Родри Эрнандес Гюндоган Илкай Жезус Габриэль Силва Бернарду   58' Фоден Фил
Запасные: Грилиш Джек Палмер Коул Аке Натан Марез Рияд Стерлинг Рахим Стеффен Закари Фернандиньо Фернандо Зинченко Александр Карсон Скотт
06 ноября. Стадион "Олд Траффорд".

 

Сложнейшая неделю Уле-Гуннара Сульшера завершалась финальным боссом. «Манчестер Сити» должен был проверить, насколько хорош «МЮ», который за уши тащит Криштиану Роналду. Португалец оформил гол+пас, когда громили «Тоттенхэм» и увольняли Нуну Эшпириту Санту. Двумя голами в компенсированное время добыл ничью в Бергамо. Всеми силами КриРо сохраняет Сульшеру пост главного тренера.

«Сити» к дерби подошёл тоже не в лучшей форме. Да, посреди недели разгромили «Брюгге» в Лиге чемпионов, но внутри Англии серия из двух поражений. Сначала «Вест Хэм» выбил «горожан» из кубка лиги, а потом «Кристал Пэлас» обыграл их на «Этихаде» в матче АПЛ. Для Хосепа Гвардиолы важно было прервать неудачную серию именно в игре против «Юнайтед».

«Сити» шёл явным фаворитом дерби, несмотря на разыгравшегося Криштиану Роналду, и матч начался удачно для «горожан». Двухступенчатая атака гостей привела к быстрому автоголу. Уокер с правого фланга подал в штрафную, где Гюндоган в падении пробил неточно, а уже кросс Жоау Канселу с левого фланга получился более удачным – Эрик Байи неуклюже подставился, переправив мяч в свои ворота.

Embed from Getty Images

«Дьяволы» очень долго думали ответ. На исходе получаса игры КриРо наконец-то отклеился от защитников, замкнув фланговый прострел Люка Шоу, но плотный удар португальца парировал Эдерсон. Буквально в следующем моменте суперсейвом отметился Де Хеа. Удар де Брёйне принял на себя Шоу, а отскок достался Жезусу. Габриэль обязан был забивать, нанося удар метров с семи, но не смог переиграть испанского голкипера.

Бернарду Силва был не столь благосклонен к «дьяволам». Португалец с острого угла замкнул высокий кросс соотечественника Жоау Канселу, напомнив российским любителям футбола о голе Дмитрия Торбинского в ворота Эдвина ван дер Сара на Евро-2008. Сразу после перерыва Сульшер изменил схему на остроатакующую, выпустив Санчо вместо накосячившего Байи, но моментов у «Юнайтед» даже меньше стало. Оживились только трибуны, гнавшие «дьяволов» вперёд.

Embed from Getty Images

«Горожане» грамотно засушили темп игры, а «Манчестер Юнайтед» ничего поделать не мог. Сульшер старался взять свежестью (выпустил Гринвуда вместо Рэшфорда), но ничего не помогала. Подкосила «дьяволов» и травма Люка Шоу, вместо которого вышел Теллес. «Сити» спокойно играл без замен, а за 9 минут до финального свитка чуть разгром не оформил. Фоден совсем не получил опеки в штрафной площади, примерился и пробил в штангу.

Не стали «горожане» оформлять разгром, но и без того выиграли дерби очень уверенно, пустившись в погоню за «Челси». Подвинули пока «горожане» со второй строчки «Ливерпуль».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (7)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Aegur
06 Ноября 2021 в 18:02
Рон не забил
МЮ-проиграл
А виноват не САФ - а тренер))
Мне одному показалось что с возвращением легенды домой лидеры команды резко сбавили))
Venge
06 Ноября 2021 в 17:52
У MVP MU двух последних месяцев 1.5 момента за всю игру. Сильно.
Don sangre
06 Ноября 2021 в 17:42
" Вроде не бездельники и могли бы жить "! Тут надо понять к то кому не подходит Сульшер- МЮ или МЮ - Сульшеру!))))
Милка
06 Ноября 2021 в 18:01
В этой цепочке ты упустил Вудворта и Глейзеров)))
Misha_diablo_football
06 Ноября 2021 в 17:31
МС победили вполне заслуженно, можно сказать играя академично и при этом не показывая экстраординарный футбол. Жалко смотреть такой МЮ, самый лучший игрок красных это Де Хеа, ну что же поделать Му-му скомплектован таким образом (и в плане тренерского штаба тоже) что они ну не как не смогут побороться за хоть какой то трофей...
779
06 Ноября 2021 в 17:30
Убил Юнайтед одно из самых ожидаемых дерби.
Милка
06 Ноября 2021 в 17:30
Не 0-5,но смысл тот же.
Даже болельщики Сити в конце матча благодарили Сульшера
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити
Идет 1 минута Брентфорд 0:0 Норвич
06.11  18:00 Кристал Пэлас ... Вулверхэмптон
Идет 1 минута Челси 0:0 Бёрнли
06.11  20:30 Брайтон ... Ньюкасл 1.88 3.75 4.1
07.11  17:00 Арсенал ... Уотфорд 1.65 4.1 5.2
07.11  17:00 Лидс ... Лестер 2.9 3.45 2.5
07.11  17:00 Эвертон ... Тоттенхэм 2.65 3.35 2.75
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Ноября
17:39 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» вновь побил несколько антирекордов в матче с «Сити»
17:35 · Англия. Премьер-лига
«Челси» - «Бёрнли»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
16:57 · Англия. Премьер-лига
Рой Кин: «Манчестер Юнайтед» нужно предпринимать радикальные меры, иначе нас ждёт разгром» 1
16:37 · Англия. Премьер-лига
Конте: «Тоттенхэм» пока не готов к борьбе за чемпионство»
15:05 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» - «Манчестер Сити» - 0:2 (закончен) 12
14:59 · Англия. Премьер-лига
Роналду - в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» на дерби с «Манчестер Сити»
14:41 · Англия. Премьер-лига
Клопп не считает «Ливерпуль» лучшей командой мира 2
14:26 · Англия. Премьер-лига
Эвра: «У меня одного столько же титулов в АПЛ, сколько у «Манчестер Сити» 7
11:56 · Англия. Премьер-лига
«Реал» хочет усилиться защитником «Челси»
11:46 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Ливерпуля» считает возвращение Роналду в «МЮ» ошибкой 6
11:29 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» объявит о назначении Хау до конца дня
10:41 · Англия. Премьер-лига
Роналду второй месяц подряд признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед»
10:16 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» заинтересовался полузащитником «Арсенала»
09:46 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Роналду будет забивать голы даже в 75 лет» 1
09:21 · Англия. Премьер-лига
Тухель заявил, что «Челси» может подписать Кунде 1
Все новости
Рекомендуем