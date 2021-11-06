Гвардиола легко выиграл дерби у Сульшера: «Ман Сити» не испытал проблем на «Олд Траффорд»

В рамках 11-го тура АПЛ состоялось дерби Манчестера – «Юнайтед» против «Сити».

Сложнейшая неделю Уле-Гуннара Сульшера завершалась финальным боссом. «Манчестер Сити» должен был проверить, насколько хорош «МЮ», который за уши тащит Криштиану Роналду. Португалец оформил гол+пас, когда громили «Тоттенхэм» и увольняли Нуну Эшпириту Санту. Двумя голами в компенсированное время добыл ничью в Бергамо. Всеми силами КриРо сохраняет Сульшеру пост главного тренера.

«Сити» к дерби подошёл тоже не в лучшей форме. Да, посреди недели разгромили «Брюгге» в Лиге чемпионов, но внутри Англии серия из двух поражений. Сначала «Вест Хэм» выбил «горожан» из кубка лиги, а потом «Кристал Пэлас» обыграл их на «Этихаде» в матче АПЛ. Для Хосепа Гвардиолы важно было прервать неудачную серию именно в игре против «Юнайтед».

«Сити» шёл явным фаворитом дерби, несмотря на разыгравшегося Криштиану Роналду, и матч начался удачно для «горожан». Двухступенчатая атака гостей привела к быстрому автоголу. Уокер с правого фланга подал в штрафную, где Гюндоган в падении пробил неточно, а уже кросс Жоау Канселу с левого фланга получился более удачным – Эрик Байи неуклюже подставился, переправив мяч в свои ворота.

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«Дьяволы» очень долго думали ответ. На исходе получаса игры КриРо наконец-то отклеился от защитников, замкнув фланговый прострел Люка Шоу, но плотный удар португальца парировал Эдерсон. Буквально в следующем моменте суперсейвом отметился Де Хеа. Удар де Брёйне принял на себя Шоу, а отскок достался Жезусу. Габриэль обязан был забивать, нанося удар метров с семи, но не смог переиграть испанского голкипера.

Бернарду Силва был не столь благосклонен к «дьяволам». Португалец с острого угла замкнул высокий кросс соотечественника Жоау Канселу, напомнив российским любителям футбола о голе Дмитрия Торбинского в ворота Эдвина ван дер Сара на Евро-2008. Сразу после перерыва Сульшер изменил схему на остроатакующую, выпустив Санчо вместо накосячившего Байи, но моментов у «Юнайтед» даже меньше стало. Оживились только трибуны, гнавшие «дьяволов» вперёд.

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«Горожане» грамотно засушили темп игры, а «Манчестер Юнайтед» ничего поделать не мог. Сульшер старался взять свежестью (выпустил Гринвуда вместо Рэшфорда), но ничего не помогала. Подкосила «дьяволов» и травма Люка Шоу, вместо которого вышел Теллес. «Сити» спокойно играл без замен, а за 9 минут до финального свитка чуть разгром не оформил. Фоден совсем не получил опеки в штрафной площади, примерился и пробил в штангу.

Не стали «горожане» оформлять разгром, но и без того выиграли дерби очень уверенно, пустившись в погоню за «Челси». Подвинули пока «горожане» со второй строчки «Ливерпуль».