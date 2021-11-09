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Кассано: «Играй моя мама в защите «Манчестер Сити», они бы всё равно победили «МЮ»

09 Ноября 2021 • 08:50 Комментировать
Манчестер Юнайтед
0:2
Манчестер Сити
окончен

Экс-форвард сборной Италии и мадридского «Реала» Антонио Кассано высказался о недавнем дерби Манчестера. По его мнению, у «Манчестер Юнайтед» не было шансов на успех в противостоянии с «Манчестер Сити».

«Мои мысли по дерби? Играй моя мама в защите «горожан», они бы все равно одержали победу. Тренерский штаб «Манчестер Сити» устроил «красным дьяволов» румбу на поле. Назвать эту неудачу уроком – большая похвала», - передает слова бывшего футболиста Calciomerato.

Матч на «Олд Траффорд» завершился победой команды Хосепа Гвардиолы со счетом 2:0.

По итогам 11 туров «Сити» идет на втором месте в таблице, а «Юнайтед» находится на шестой строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Антонио Кассано
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