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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Сульшер: Смешно слушать, что Роналду мешает команде

05 Ноября 2021 • 16:49 Комментировать (2)
Манчестер Юнайтед
...
Манчестер Сити
4.35 4.15 1.75
Через 21 ч. 22 мин.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер в преддверии принципиального противостояния с «Манчестер Сити» в рамках АПЛ побывал на пресс-конференции, где ответил на вопросы журналистов.

Норвежским специалистом была затронута тема Криштиану Роналду и его влияния на коллектив. Наставник заявил, что не согласен с мнением многих болельщиков и экспертов.

«Как можно говорить, что Криштиану мешает команде? Не понимаю этого, это звучит смешно. Роналду – один из величайших футболистов, ступавших когда-либо на нашу планету. Это настоящий профессионал своего дела, а его влияние на коллектив огромное», - прокомментировал Сульшер.

Напомним, что на счету португальского форварда уже девять голов и один ассист в 12 матчах в составе «МЮ» в текущем сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Misha_diablo_football
05 Ноября 2021 в 17:40
Криш своим присутствием на поле (или на лавке) всегда будет влиять на игроков и даже на тренера...
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