Сульшер: Смешно слушать, что Роналду мешает команде

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер в преддверии принципиального противостояния с «Манчестер Сити» в рамках АПЛ побывал на пресс-конференции, где ответил на вопросы журналистов.

Норвежским специалистом была затронута тема Криштиану Роналду и его влияния на коллектив. Наставник заявил, что не согласен с мнением многих болельщиков и экспертов.

«Как можно говорить, что Криштиану мешает команде? Не понимаю этого, это звучит смешно. Роналду – один из величайших футболистов, ступавших когда-либо на нашу планету. Это настоящий профессионал своего дела, а его влияние на коллектив огромное», - прокомментировал Сульшер.

Напомним, что на счету португальского форварда уже девять голов и один ассист в 12 матчах в составе «МЮ» в текущем сезоне.