Роналду: «В Премьер-лиге игроки более честные и не так часто бьют по ногам»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду снова стал лучшим игроком месяца в составе «красных дьяволов». Португалец поделился ощущениями от нового приключения с «МЮ».

- Я счастлив вернуться. Я прибыл сюда два месяца назад и чувствую себя хорошо. Я просто привыкаю заново. Сейчас всё идёт здорово, хотя я очень сильно нервничал. Я себя чувствую так, словно мне 18 или 19 лет, - заявил Роналду DAZN.

Также ветеран сравнил английский чемпионат с турнирами в Португалии, Испании и Италии: «Здесь игроки более честные и не так часто бьют по ногам».

В 11 матчах сезона у Криштиану Роналду 7 голов.