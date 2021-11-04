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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола высказался о Роналду

04 Ноября 2021 • 11:55 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Манчестер Сити
4.35 4.15 1.75
06.11 15:30

В субботу в Премьер-лиге Англии пройдёт дерби Манчестера – «Юнайтед» против «Сити». Рулевой «горожан» Хосеп Гвардиола сказал несколько слов по поводу ближайшего соперника и выделил в его составе Криштиану Роналду.

«Я не видел матч «Манчестер Юнайтед» против «Аталанты». Я собираюсь его проанализировать и понять, насколько они хороши. У них есть один из лучших футболистов в истории – парень, который является машиной по забиванию голов», - слова Гвардиолы приводит ESPN на своём сайте.

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» стартует 6 ноября в 15:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Хосеп Гвардиола
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