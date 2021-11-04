Гвардиола высказался о Роналду

В субботу в Премьер-лиге Англии пройдёт дерби Манчестера – «Юнайтед» против «Сити». Рулевой «горожан» Хосеп Гвардиола сказал несколько слов по поводу ближайшего соперника и выделил в его составе Криштиану Роналду.

«Я не видел матч «Манчестер Юнайтед» против «Аталанты». Я собираюсь его проанализировать и понять, насколько они хороши. У них есть один из лучших футболистов в истории – парень, который является машиной по забиванию голов», - слова Гвардиолы приводит ESPN на своём сайте.

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» стартует 6 ноября в 15:30 по московскому времени.