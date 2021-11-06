Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 271 Комментарии
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Эвра: «У меня одного столько же титулов в АПЛ, сколько у «Манчестер Сити»

06 Ноября 2021 • 14:26 Комментировать (4)
Манчестер Юнайтед
0:0
Манчестер Сити
4.40 4.10 1.75
1-й тайм

Экс-футболист сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра считает, что «Манчестер Сити» никогда не сможет превзойти «красных дьяволов» в плане величия.

«Этого никогда не случится. Да у меня одного столько же титулов в АПЛ, сколько у «Сити». Где их победы в Лиге чемпионов? История сохраняется навсегда. Да, сейчас «горожане» сильнее, однако меня это не волнует. Пусть они хотя бы выиграют Лигу чемпионов, тогда это будет другая история. Сейчас же они даже не дотягивают до уровня «Челси», - приводит слова француза таблоид Daily Mail.

В субботу, 6 ноября, состоится дерби «МЮ» - «Манчестер Сити». Встреча начнется на «Олд Траффорд» в 15:30 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Патрис Эвра
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (4)
Регистрация
Рейтинг комментариев
ARTUR
06 Ноября 2021 в 15:08
Все же рот его правильно использовали
Crocodile
06 Ноября 2021 в 15:08
да, один выходил на поле и бился аки леф.
п.с. шоб у тя было стока же титулов, скока аккавунтов у одного почетного хваната Манчестер Сити из Донецка )
Matteo
06 Ноября 2021 в 15:00
"Даже до уровня Челси". Помимо МС еще и по Челси прошелся.
Впрочем адекватность это не про Эвра. Редкий случай, когда со Smarty aka Dann можно согласится (учитывая его упоротость на тематику афронегров)
Don sangre
06 Ноября 2021 в 14:39
Меряются как дети малые)
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 7 минута Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Сити 4 3.85 1.88
06.11  18:00 Брентфорд ... Норвич 1.81 3.8 4.4
06.11  18:00 Кристал Пэлас ... Вулверхэмптон 2.7 3.25 2.8
06.11  18:00 Челси ... Бёрнли 1.28 6 11
06.11  20:30 Брайтон ... Ньюкасл 1.88 3.75 4.1
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Ноября
14:59 · Англия. Премьер-лига
Роналду - в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» на дерби с «Манчестер Сити»
14:41 · Англия. Премьер-лига
Клопп не считает «Ливерпуль» лучшей командой мира 1
14:26 · Англия. Премьер-лига
Эвра: «У меня одного столько же титулов в АПЛ, сколько у «Манчестер Сити» 4
11:56 · Англия. Премьер-лига
«Реал» хочет усилиться защитником «Челси»
11:46 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Ливерпуля» считает возвращение Роналду в «МЮ» ошибкой 5
11:29 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» объявит о назначении Хау до конца дня
10:41 · Англия. Премьер-лига
Роналду второй месяц подряд признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед»
10:16 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» заинтересовался полузащитником «Арсенала»
09:46 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Роналду будет забивать голы даже в 75 лет» 1
09:21 · Англия. Премьер-лига
Тухель заявил, что «Челси» может подписать Кунде 1
00:55 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» проиграла в пятый раз подряд, пропустив от «Саутгемптона» на третьей минуте
05 Ноября
22:04 · Англия. Премьер-лига
​«Вест Хэм» - «Ливерпуль»: прогноз на матч чемпионата Англии – 7 ноября 2021
21:55 · Англия. Премьер-лига
Бруну Фернандеш: У Сульшера и Гвардиолы разное видение футбола
21:28 · Англия. Премьер-лига
​«Эвертон» - «Тоттенхэм»: прогноз на матч чемпионата Англии – 7 ноября 2021
21:26 · Англия. Премьер-лига
Алиссон: Салах заслужил «Золотой мяч» 7
Все новости
Рекомендуем