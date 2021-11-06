Эвра: «У меня одного столько же титулов в АПЛ, сколько у «Манчестер Сити»

Экс-футболист сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра считает, что «Манчестер Сити» никогда не сможет превзойти «красных дьяволов» в плане величия.
«Этого никогда не случится. Да у меня одного столько же титулов в АПЛ, сколько у «Сити». Где их победы в Лиге чемпионов? История сохраняется навсегда. Да, сейчас «горожане» сильнее, однако меня это не волнует. Пусть они хотя бы выиграют Лигу чемпионов, тогда это будет другая история. Сейчас же они даже не дотягивают до уровня «Челси», - приводит слова француза таблоид Daily Mail.
В субботу, 6 ноября, состоится дерби «МЮ» - «Манчестер Сити». Встреча начнется на «Олд Траффорд» в 15:30 по московскому времени.
п.с. шоб у тя было стока же титулов, скока аккавунтов у одного почетного хваната Манчестер Сити из Донецка )
Впрочем адекватность это не про Эвра. Редкий случай, когда со Smarty aka Dann можно согласится (учитывая его упоротость на тематику афронегров)