​Гвардиола высказался о недовольстве фанатов его словами

В среду «Манчестер Сити» обыграл на своём поле «Брюгге» со счётом 4:1 и приблизился к выходу в плей-офф Лиги чемпионов. Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола после игры высказался по поводу недовольства фанатов его словами.

«Людей взбесило то, что я сказал, что сегодняшняя игра против «Брюгге» важнее дерби с «Манчестер Юнайтед». Но так оно и было. А теперь для нас игра с «Манчестер Юнайтед» является самой важной игрой в истории», - слова Гвардиолы на своей страничке в «Твиттере» приводит журналист Manchester Evening News Саймон Байковски.

Дерби между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» пройдёт в субботу, 6 ноября.