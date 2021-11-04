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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Гвардиола высказался о недовольстве фанатов его словами

04 Ноября 2021 • 09:44 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Манчестер Сити
4.35 4.15 1.75
06.11 15:30

В среду «Манчестер Сити» обыграл на своём поле «Брюгге» со счётом 4:1 и приблизился к выходу в плей-офф Лиги чемпионов. Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола после игры высказался по поводу недовольства фанатов его словами.

«Людей взбесило то, что я сказал, что сегодняшняя игра против «Брюгге» важнее дерби с «Манчестер Юнайтед». Но так оно и было. А теперь для нас игра с «Манчестер Юнайтед» является самой важной игрой в истории», - слова Гвардиолы на своей страничке в «Твиттере» приводит журналист Manchester Evening News Саймон Байковски.

Дерби между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» пройдёт в субботу, 6 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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