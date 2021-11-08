Гари Невилл назвал причину неудач «Манчестер Юнайтед»

Экс-футболист сборной Англии и «МЮ» Гари Невилл рассказал, что мешает «красным дьяволам» добиваться положительного результата под руководством норвежца Уле Гуннара Сульшера.

«При Уле манкунианцы прогрессируют, взгляните на результаты команды в предыдущих сезонах АПЛ. Однако Сульшер был обязан привести клуб к победе в минувшем розыгрыше Лиги Европы. Та неудача до сих пор мешает команде. Упущенный трофей сказывается на игроках. Если же выигрываешь медаль, она снимает с тебя давление. Поэтому очень важно выигрывать трофеи», - приводит слова Невилла Manchester Evening News.

В последнем матче «МЮ» на своем поле проиграл «Манчестер Сити» (0:2), а до этого потерпел разгром от «Ливерпуля» (0:5).