Роналду - в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» на дерби с «Манчестер Сити»

В скором времени на стадионе «Олд Траффорд» состоится дерби Манчестера – местный «Юнайтед» примет «Манчестер Сити». Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами на принципиальный матч.

Наставник «красных дьяволов» Уле Гуннар Сульшер выпустит с первых минут следующих игроков: де Хеа, Линделёф, Байи, Магуайр, Шоу, Ван-Биссака, Фред, Мактоминей, Б. Фернандеш, Роналду, Гринвуд.

Наставник «горожан» Хосеп Гвардиола сделал ставку на таких футболистов: Эдерсон, Уокер, Диаш, Стоунс, Канселу, Родри, Гюндоган, Силва, Де Брёйне, Фоден, Жезус.

Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по московскому времени. Текстовая трансляция пройдет на Liveresult.ru.

После десяти туров хозяева занимают пятое место в турнирной таблице, а гости располагаются на третьей строчке.