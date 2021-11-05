Бернарду Силва: «Попытаемся остановить Роналду, но не надо забывать об остальных футболистах»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва поделился ожиданиями от предстоящего дерби, в котором «Юнайтед» попытается догнать «горожан» в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Португалец отметил, что команде необходимо сдержать форварда соперника Криштиану Роналду, чтобы рассчитывать на положительный результат.

«Попытаемся остановить Криштиану, всем известно, насколько он опасен. Впрочем, мы играем не против одного футболиста. Он, конечно, может решить исход встречи, но мы попытается сосредоточиться на своих обязанностях», - приводит слова Бернарду Sky Sports.

Напомним, что в данном противостоянии также будет решаться судьба Уле Гуннара Сульшера на посту наставника «МЮ».