Гвардиола – о победе над «МЮ»: «Это было удобно»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился своими впечатлениями от победы над «Юнайтед» в дерби. Напомним, что «горожане» без особых проблем одолели соперника, позволив тому нанести лишь один удар в створ ворот.

«Надеюсь, нам удастся выдать еще несколько подобных матчей. Все было идеально, я доволен всеми аспектами. Нам была нужна такая игра, все было очень удобно, поэтому я даже не произвел замены», - прокомментировал испанский специалист на послематчевом интервью в эфире Sky Sports.

Добавим, что добыв три очка в данном противостоянии, «Сити» оторвался от «Юнайтед» на шесть пунктов в турнирной таблице английской Премьер-лиги.