Фанаты «Манчестер Сити» скандировали фамилию Сульшера в концовке матча с «МЮ»

Сегодня, 6-го ноября, «Манчестер Сити» добыл довольно-таки спокойную и уверенную победу над «Юнайтед» в дерби, которое проходило на «Олд Траффорд». Ведя в счете 2:0 в концовке встречи, футболисты «горожан» дали повод своим болельщикам пошутить над соперником.

Гостевые фанаты начали скандировать фамилию Уле Гуннара Сульшера, тем самым выражая норвежскому специалисту благодарность за такую легкую победу для их любимой команды. Позже поклонники «Сити» начали петь фразу «Уле у руля», насмехаясь тем самым с болельщиков «МЮ», которые в прошлом сезоне придумали подобную кричалку после ряда положительных результатов клуба.

Напомним, что манкунианцы испытывают огромные проблемы в АПЛ при Сульшере, отставая от лидера «Челси» уже на 11 очков.