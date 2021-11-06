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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фанаты «Манчестер Сити» скандировали фамилию Сульшера в концовке матча с «МЮ»

06 Ноября 2021 • 18:44 Комментировать
Манчестер Юнайтед
0:2
Манчестер Сити
окончен

Сегодня, 6-го ноября, «Манчестер Сити» добыл довольно-таки спокойную и уверенную победу над «Юнайтед» в дерби, которое проходило на «Олд Траффорд». Ведя в счете 2:0 в концовке встречи, футболисты «горожан» дали повод своим болельщикам пошутить над соперником.

Гостевые фанаты начали скандировать фамилию Уле Гуннара Сульшера, тем самым выражая норвежскому специалисту благодарность за такую легкую победу для их любимой команды. Позже поклонники «Сити» начали петь фразу «Уле у руля», насмехаясь тем самым с болельщиков «МЮ», которые в прошлом сезоне придумали подобную кричалку после ряда положительных результатов клуба.

Напомним, что манкунианцы испытывают огромные проблемы в АПЛ при Сульшере, отставая от лидера «Челси» уже на 11 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер
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окончен Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити
Идет 49 минута Брентфорд 0:2 Норвич
Идет 47 минута Кристал Пэлас 0:0 Вулверхэмптон
Идет 51 минута Челси 1:0 Бёрнли
06.11  20:30 Брайтон ... Ньюкасл 1.88 3.75 4.1
07.11  17:00 Арсенал ... Уотфорд 1.65 4.1 5.2
07.11  17:00 Лидс ... Лестер 2.9 3.45 2.5
07.11  17:00 Эвертон ... Тоттенхэм 2.65 3.35 2.75
07.11  19:30 Вест Хэм ... Ливерпуль 5 4.2 1.66
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Сегодня, 06 Ноября
18:44 · Англия. Премьер-лига
Фанаты «Манчестер Сити» скандировали фамилию Сульшера в концовке матча с «МЮ»
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