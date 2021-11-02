Роналду: «Сейчас я коплю энергию для тех моментов, когда могу решить судьбу матча»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду считает, что современная молодежь отличается от его поколения. Такие выводы португалец сделал после возвращения в стан «красных дьяволов».

- На второй день в команде я сказал ребятам, что горжусь возможностью находиться здесь, и вижу большой потенциал у молодых футболистов. Мне нужно адаптироваться заново, но мои энтузиазм, характер и философия те же, что и всегда. Сейчас я коплю энергию для тех моментов, когда могу решить судьбу матча. Но у меня всё такая же жажда титулов, - заявил Роналду DAZN.

- Я помню, что было сложно пробиться в первую команду «МЮ» или сборную. Сейчас всё проще, и молодежь не особо это ценит, - добавил Роналду.