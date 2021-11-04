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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лотар Маттеус назвал переход Санчо в «МЮ» ошибкой

04 Ноября 2021 • 23:06 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Манчестер Сити
4.35 4.15 1.75
06.11 15:30

Сегодня стало известно, что вингер «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо не отправится в расположение сборной Англии – такое решение принял главный тренер национальной команды Гарет Саутгейт, ссылаясь на плохую форму и отсутствие игровой практики.

Известный немецкий футболист Лотар Маттеус заявил, что это первый тревожный звоночек для Санчо. В эфире Sky Germany он рассказал, что думает об этой ситуации.

«Мне жаль Джедона, когда я смотрю на его статистику в «МЮ». Теперь все понимают, что это было ошибочное решение. Возможно, теперь у него есть больше денег, но он принимает участие в меньшем количестве матчей», - прокомментировал Маттеус.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Лотар Маттеус Джедон Санчо
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