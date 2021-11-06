Гвардиола: «Роналду будет забивать голы даже в 75 лет»

В этот уик-энд состоится манкунианское дерби – «Манчестер Юнайтед» на домашнем стадионе «Олд Таффорд» примет «Манчестер Сити». В преддверии этой встречи наставник «горожан» Хосеп Гвардиола высказался о звездном форварде «красных дьяволов» Криштиану Роналду.

«Криштиану будет забивать голы всю свою жизнь, он продолжит делать это и в 75 лет. Думаю, к тому времени Роналду уже повесит бутсы на гвоздь, но будет все равно забивать голы у себя во дворе, жаря барбекю.

Очень хорошо, что он вернулся в «Юнайтед». Они идеально подходят друг другу», - передает слова испанца Sky Sports.

Дерби состоится в субботу, 6 ноября. Начало запланировано в 15:30 мск.