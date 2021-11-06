Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 232 Комментарии
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола: «Роналду будет забивать голы даже в 75 лет»

06 Ноября 2021 • 09:46 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Манчестер Сити
4.35 4.15 1.75
Через 5 ч. 25 мин.

В этот уик-энд состоится манкунианское дерби – «Манчестер Юнайтед» на домашнем стадионе «Олд Таффорд» примет «Манчестер Сити». В преддверии этой встречи наставник «горожан» Хосеп Гвардиола высказался о звездном форварде «красных дьяволов» Криштиану Роналду.

«Криштиану будет забивать голы всю свою жизнь, он продолжит делать это и в 75 лет. Думаю, к тому времени Роналду уже повесит бутсы на гвоздь, но будет все равно забивать голы у себя во дворе, жаря барбекю.

Очень хорошо, что он вернулся в «Юнайтед». Они идеально подходят друг другу», - передает слова испанца Sky Sports.

Дерби состоится в субботу, 6 ноября. Начало запланировано в 15:30 мск.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Хосеп Гвардиола
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
06.11  15:30 Манчестер Юнайтед ... Манчестер Сити 4 3.85 1.88
06.11  18:00 Брентфорд ... Норвич 1.81 3.8 4.4
06.11  18:00 Кристал Пэлас ... Вулверхэмптон 2.7 3.25 2.8
06.11  18:00 Челси ... Бёрнли 1.28 6 11
06.11  20:30 Брайтон ... Ньюкасл 1.88 3.75 4.1
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Ноября
09:46 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Роналду будет забивать голы даже в 75 лет»
09:21 · Англия. Премьер-лига
Тухель заявил, что «Челси» может подписать Кунде 1
00:55 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» проиграла в пятый раз подряд, пропустив от «Саутгемптона» на третьей минуте
05 Ноября
22:04 · Англия. Премьер-лига
​«Вест Хэм» - «Ливерпуль»: прогноз на матч чемпионата Англии – 7 ноября 2021
21:55 · Англия. Премьер-лига
Бруну Фернандеш: У Сульшера и Гвардиолы разное видение футбола
21:28 · Англия. Премьер-лига
​«Эвертон» - «Тоттенхэм»: прогноз на матч чемпионата Англии – 7 ноября 2021
21:26 · Англия. Премьер-лига
Алиссон: Салах заслужил «Золотой мяч» 6
21:16 · Англия. Премьер-лига
​«Арсенал» - «Уотфорд»: прогноз на матч чемпионата Англии – 7 ноября 2021
20:56 · Англия. Премьер-лига
Конте рассказал, с какой целью пришёл в «Тоттенхэм» 3
19:28 · Англия. Премьер-лига
​Бернарду Силва ответил на вопрос о возможном уходе из «Манчестер Сити»
19:22 · Англия. Премьер-лига
Погба сообщил руководству «МЮ», что ждёт улучшенное предложение по новому контракту 3 слухи
19:17 · Англия. Премьер-лига
​Тухель рад, что Конте возглавил «Тоттенхэм»
18:44 · Англия. Премьер-лига
​Конте: Дайте мне время 1
17:53 · Англия. Премьер-лига
​«Арсенал» подготовил крупное предложение по Влаховичу
17:46 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола не считает, что дерби с «МЮ» – особенное 1
Все новости
Рекомендуем