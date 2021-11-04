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Луи Саа: «Вы – не трудолюбивы, если Вам некомфортно работать с Роналду»

04 Ноября 2021 • 20:25 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Манчестер Сити
4.35 4.15 1.75
06.11 15:30

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Луи Саа ответил на вопрос, считает ли он переход Криштиану Роналду в английский клуб успешным. Француз без раздумий отметил сразу несколько факторов, которые пошли на пользу команде после трансфера португальца.

«Он предан своему делу, готов пожертвовать многим. Криштиану – настоящий пример для многих игроков. Не только своей игрой, но и делами вне пределов футбольного поля. Помню, как мы вместе тренировались. Если Вам некомфортно работать с Роналду, значит вы не трудолюбивы. Он – робот», - сказал Саа в интервью для Marca.

Экс-игрок «МЮ» также подчеркнул, что влияние португальца на коллектив может помочь манкунианцам изменить свой менталитет в лучшую сторону.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Луи Саа
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