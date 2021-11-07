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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Мне больно»: де Хеа прокомментировал поражение от «Манчестер Сити»

07 Ноября 2021 • 10:14 Комментировать
Манчестер Юнайтед
0:2
Манчестер Сити
окончен

В субботу, 6 ноября, на стадионе «Олд Траффорд» состоялось дерби «Манчестер Юнайтед» - «Манчестер Сити». «Красные дьяволы» потерпели фиаско в принципиальном противостоянии со счетом 0:2.

Своими эмоциями от результата поединка поделился испанский голкипер хозяев Давид де Хеа.

«Мне больно», - гласит сообщение футболиста в твиттер-аккаунте.

Это второе подряд «сухое» поражение «Манчестер Юнайтед» на своем стадионе. В предыдущем домашнем матче подопечные Уле Гуннара Сульшер были разгромлены «Ливерпулем» со счетом 0:5.

По итогам 11 туров «красные дьяволы» занимают пятую строчку в таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа
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