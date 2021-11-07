Рой Кин - о поражении «МЮ» в дерби: «Это даже хуже, чем разгром от «Ливерпуля»

Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поделился эмоциями после вчерашнего дерби Манчестера. «Красные дьяволы» на своем поле потерпели поражение от «Манчестер Сити» со счетом 0:2.

«Это поражение даже хуже, чем разгром от «Ливерпуля» (0:5). Очень слабая игра команды Сульшера. На поле была видна разница в классе, качестве, почти во всех аспектах. Можно сказать, играли мальчишки против мужчин. Сейчас «МЮ» очень слаб, для меня это удивительно», - приводит слова ирландского специалиста Sky Sports.

Благодаря победе «горожане» поднялись на второе место в таблице АПЛ, а «дьяволы» идут на пятой позиции.