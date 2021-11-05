Сульшер: «Нельзя надеяться на лёгкий путь, если возглавляешь «Манчестер Юнайтед»

Уже завтра, 6-го ноября, пройдет манчестерское дерби, которое станет определяющим для главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннара Сульшера. Руководство клуба дало норвежцу последний шанс, поэтому неудовлетворительный результат в данной встрече, скорее всего, приведет к его отставке.

Сам же Сульше заявил, что понимают всю степень ответственности. По его словам, он был готов к подобному еще в момент его назначения в «МЮ».

«Нельзя надеяться на лёгкий путь, когда возглавляешь такой великий клуб с богатой историей. Конечно, от давления никуда не деться, но надо забыть о предыдущих неудачах как о страшном сне», - подчеркнул специалист на пресс-конференции.