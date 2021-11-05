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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Бруну Фернандеш: У Сульшера и Гвардиолы разное видение футбола

05 Ноября 2021 • 21:55 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Манчестер Сити
4.35 4.15 1.75
Через 15 ч. 47 мин.

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш ждал интервью Sky Sports. Футболист рассказал, чего ожидает от поединка 11-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити».

По его словам, подопечные Хосепа Гвардиолы выделяются контролем мяча, а также быстрыми атаками. Он отметил, что в дерби нельзя допускать ошибок.

«Нужно быть аккуратными. Особенно, когда дело касается отбора мяча.

У Сульшера и Гвардиолы разное видение футбола. Да, будет тяжело. Нам надо показать свою лучшую игру и доставить им проблем», — приводит слова Фернандеша Sky Sports.

Поединок между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» пройдет завтра, 6 ноября. Свисток прозвучит в 15:30 по московскому времени.


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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
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