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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Роналду оштрафовали в Англии

05 Ноября 2021 • 14:14 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Манчестер Сити
4.35 4.15 1.75
06.11 15:30

В рамках программы по «тимбилдингу» главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер устроил для команды обед в одном из дорогих итальянских ресторанов, расположенном в Хейле. Папарацци поймали делегацию «красных дьяволов» - таблоид The Sun опубликовал целую серию фотографий, на которых игроки «МЮ» выходят из заведения. Источник также отметил, что для Криштиану Роналду обед завершился небольшой проблемой. Звёздный португальский форвард схлопотал штраф за неправильную парковку на автомобиле Range Rover.

Ближайший матч «Манчестер Юнайтед» проведёт в субботу, 6 ноября. Команду Уле Гуннара Сульшера ждёт дерби с «Манчестер Сити».  

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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05.11  23:00 Саутгемптон ... Астон Вилла 2.43 3.45 2.95
06.11  15:30 Манчестер Юнайтед ... Манчестер Сити 4 3.85 1.88
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