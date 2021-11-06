Сульшер заявил, что готов исправить ситуацию в «МЮ»

Несмотря на то, что уже в ближайшие несколько дней Уле Гуннар Сульшер может быть уволен с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед», сам норвежец пока не спешит расстраиваться.

На вопрос журналистов Sky Sports, верит ли он в свое будущее в Манчестере, наставник ответил следующее: «Конечно. Я могу исправить ситуацию. Сейчас надо думать о матче с «Уотфордом». Там «Юнайтед» должен предстать в облике злого раненного зверя. Повезло, что перерыв на игры сборных случился именно сейчас».

Добавим, что манкунианцы вылетели из топ-5 турнирной таблицы АПЛ по потерянным очкам, отпустив лидера первенства «Челси» в отрыв на девять пунктов. В последних двух домашних встречах «МЮ» пропустил семь мячей.