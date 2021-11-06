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Рой Кин: «Манчестер Юнайтед» нужно предпринимать радикальные меры, иначе нас ждёт разгром»

06 Ноября 2021 • 16:57 Комментировать
Манчестер Юнайтед
0:2
Манчестер Сити
4.40 4.10 1.75
2-й тайм

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался о поединке между «красными дьяволами» и «Манчестер Сити». После первого тайма подопечные Уле Гуннара Сульшера уступают «горожанам» со счетом 0:2.

«Манчестер Юнайтед» нужно предпринимать радикальные меры, в противном случае нас ждет очередной разгром в 4-5 голов», - передает слова ирландца Sky Sports.

Счет в матче был открыт после автогола Эрика Байи. Удвоил преимущество гостей полузащитник Бернарду Силва, поразивший ворота «красных дьяволов» на последней минуте первой половины.

Текстовая трансляция манкунианского дерби доступна на «Евро-Футбол.ру».

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Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Рой Кин
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06.11  18:00 Кристал Пэлас ... Вулверхэмптон 2.7 3.25 2.8
06.11  18:00 Челси ... Бёрнли 1.28 6 11
06.11  20:30 Брайтон ... Ньюкасл 1.88 3.75 4.1
07.11  17:00 Арсенал ... Уотфорд 1.65 4.1 5.2
07.11  17:00 Лидс ... Лестер 2.9 3.45 2.5
07.11  17:00 Эвертон ... Тоттенхэм 2.65 3.35 2.75
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