Рой Кин: «Манчестер Юнайтед» нужно предпринимать радикальные меры, иначе нас ждёт разгром»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался о поединке между «красными дьяволами» и «Манчестер Сити». После первого тайма подопечные Уле Гуннара Сульшера уступают «горожанам» со счетом 0:2.

«Манчестер Юнайтед» нужно предпринимать радикальные меры, в противном случае нас ждет очередной разгром в 4-5 голов», - передает слова ирландца Sky Sports.

Счет в матче был открыт после автогола Эрика Байи. Удвоил преимущество гостей полузащитник Бернарду Силва, поразивший ворота «красных дьяволов» на последней минуте первой половины.

Текстовая трансляция манкунианского дерби доступна на «Евро-Футбол.ру».