По всей видимости, полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба окончательно решил не покидать команду по итогам сезона. Правда, одного желания игрока пока мало.

Как сообщает британский таблоид The Sun, Погба сообщил руководству о готовности начать переговоры по пролонгации, но он надеется получить более выгодное для себе предложение, чем то, которое было летом. Тогда агент Мино Райола отказался обсуждать с клубом условия сделки.

Согласно источнику, боссы манкунианцев не против удовлетворить требования футболиста. Более того, они остались рады, что хавбек сделал выбор в пользу «МЮ», имея возможность присоединиться к «Ювентусу» или мадридскому «Реалу».