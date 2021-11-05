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Погба сообщил руководству «МЮ», что ждёт улучшенное предложение по новому контракту слухи

05 Ноября 2021 • 19:22 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
...
Манчестер Сити
4.35 4.15 1.75
Через 18 ч. 24 мин.

По всей видимости, полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба окончательно решил не покидать команду по итогам сезона. Правда, одного желания игрока пока мало.

Как сообщает британский таблоид The Sun, Погба сообщил руководству о готовности начать переговоры по пролонгации, но он надеется получить более выгодное для себе предложение, чем то, которое было летом. Тогда агент Мино Райола отказался обсуждать с клубом условия сделки.

Согласно источнику, боссы манкунианцев не против удовлетворить требования футболиста. Более того, они остались рады, что хавбек сделал выбор в пользу «МЮ», имея возможность присоединиться к «Ювентусу» или мадридскому «Реалу».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Поль Погба
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Alexjaa
05 Ноября 2021 в 19:50
доить клубы навсегда.
Snk6565
05 Ноября 2021 в 19:28
Какую он уху ел???...на банку до конца сезона и а диос
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