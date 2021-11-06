Рой Кин: «Тот, кто считает Фреда хорошим игроком – «поехал кукухой»

После проигранного «Манчестер Юнайтед» дерби с «Сити» бывший футболист манкунианцев Рой Кин не сдерживал эмоций. В эфире телепрограммы на канале Sky Sports он упрекнул футболистов «МЮ» в отсутствии бойцовских качеств и характера, а также раскритиковал отдельно взятых игроков.

Больше всего досталось бразильскому полузащитнику Фреду. «Если кто-то считает его хорошим исполнителем, то у Вас «поехала кукуха», обратитесь к врачу». Стоит отметить, что хавбек в данном матче целых четыре раза позволил вингеру «Сити» Бернарду Силве обыграть себя, а также запомнился множеством обрезок.

Также Кин остался недоволен работой Скотта Мактоминея и Люка Шоу, признав тех виноватыми в пропущенных голах.