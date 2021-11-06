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Рой Кин: «Тот, кто считает Фреда хорошим игроком – «поехал кукухой»

06 Ноября 2021 • 19:29 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
0:2
Манчестер Сити
окончен

После проигранного «Манчестер Юнайтед» дерби с «Сити» бывший футболист манкунианцев Рой Кин не сдерживал эмоций. В эфире телепрограммы на канале Sky Sports он упрекнул футболистов «МЮ» в отсутствии бойцовских качеств и характера, а также раскритиковал отдельно взятых игроков.

Больше всего досталось бразильскому полузащитнику Фреду. «Если кто-то считает его хорошим исполнителем, то у Вас «поехала кукуха», обратитесь к врачу». Стоит отметить, что хавбек в данном матче целых четыре раза позволил вингеру «Сити» Бернарду Силве обыграть себя, а также запомнился множеством обрезок.

Также Кин остался недоволен работой Скотта Мактоминея и Люка Шоу, признав тех виноватыми в пропущенных голах.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Рой Кин Фред
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Snk6565
06 Ноября 2021 в 20:05
Чё ж вы раньше все молчали???...это бревно давно нужно было сбагрить, а он оказался игроком основы...как?????...сколько он привез...дальше центрального круга не бегает...и так уже два сезона...МакТоминей тоже не вывозит...Шоу бедолага должен играть слева, а вечно закрывает косяки Маги с Витей...но НИКТО этого не видел...или не хотел
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