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Сульшер ответил на вопрос о своём будущем в «МЮ»

06 Ноября 2021 • 18:14 Комментировать
Манчестер Юнайтед
0:2
Манчестер Сити
окончен

Двумя неделями ранее Уле Гуннару Сульшеру был предоставлен последний шанс попытаться исправить результаты «Манчестер Юнайтед», но норвежский специалист со своей задачей не справился, проиграв в домашнем поединке принципиальному сопернику, «Сити».

На послематчевом интервью Сульшер рассказал, стоит ли ожидать его отставки в ближайшее время. «Мы сейчас далеко от топ-команд. Требования ко мне и футболистам высоки, мы должны им соответствовать. У нас есть ресурсы, чтобы сделать это. Что касается моей должности, то я нахожусь на связи с руководством, которые честны по отношению ко мне. Я работаю в «МЮ» и желаю клубу всего наилучшего. Пока я тут, я хочу реабилитироваться», - приводит слова наставника Sky Sports.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер
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