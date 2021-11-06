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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» вновь побил несколько антирекордов в матче с «Сити»

06 Ноября 2021 • 17:39 Комментировать
Манчестер Юнайтед
0:2
Манчестер Сити
окончен

Уле Гуннар Сульшер не сумел воспользоваться своим последним шансом, и теперь с огромной долей вероятности покинет должность главного тренера «Манчестер Юнайтед» после домашнего поражения в дерби от «Сити», в котором команда установила еще несколько антирекордов.  

Дело в том, что «МЮ» пропустил в 14 поединке в рамках чемпионата Англии подряд – подобное случалось в истории клуба лишь однажды, в 1959 году. К тому же, «красные» умудрились нанести в створ собственных ворот больше ударов, чем в чужие.

Из остального аналитики также отмечают, что в первом тайме у «Юнайтед» насчиталось 15 выносов мяча из собственной штрафной, два из которых на счету наконечника атак Криштиану Роналду. В сравнении, у «Сити» этот показатель был равен нулю.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед
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Идет 1 минута Челси 0:0 Бёрнли
06.11  20:30 Брайтон ... Ньюкасл 1.88 3.75 4.1
07.11  17:00 Арсенал ... Уотфорд 1.65 4.1 5.2
07.11  17:00 Лидс ... Лестер 2.9 3.45 2.5
07.11  17:00 Эвертон ... Тоттенхэм 2.65 3.35 2.75
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