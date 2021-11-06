«Манчестер Юнайтед» вновь побил несколько антирекордов в матче с «Сити»

Уле Гуннар Сульшер не сумел воспользоваться своим последним шансом, и теперь с огромной долей вероятности покинет должность главного тренера «Манчестер Юнайтед» после домашнего поражения в дерби от «Сити», в котором команда установила еще несколько антирекордов.

Дело в том, что «МЮ» пропустил в 14 поединке в рамках чемпионата Англии подряд – подобное случалось в истории клуба лишь однажды, в 1959 году. К тому же, «красные» умудрились нанести в створ собственных ворот больше ударов, чем в чужие.

Из остального аналитики также отмечают, что в первом тайме у «Юнайтед» насчиталось 15 выносов мяча из собственной штрафной, два из которых на счету наконечника атак Криштиану Роналду. В сравнении, у «Сити» этот показатель был равен нулю.