Гвардиола не считает, что дерби с «МЮ» – особенное

Встреча двух манчестерских команд в рамках английской Премьер-лиги, которая состоится в субботу, станет особенной только для одной из сторон. По крайней мере, главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола на предматчевой пресс-конференции заявил, что для его подопечных это лишь рядовая игра сезона.

«Для меня это точно не такой важный матч, как многие считают. Да, это знаменательное событие для города и болельщиков, но это не какой-то финал. Это всего лишь один поединок чемпионата», - прокомментировал испанский специалист.

Примечательно, что по ту сторону баррикад ситуация полностью отличается от настроя «горожан» - на кону будет поставлена судьба Уле Гуннара Сульшера на посту наставника «Юнайтед».