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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола не считает, что дерби с «МЮ» – особенное

05 Ноября 2021 • 17:46 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Манчестер Сити
4.35 4.15 1.75
Через 21 ч. 19 мин.

Встреча двух манчестерских команд в рамках английской Премьер-лиги, которая состоится в субботу, станет особенной только для одной из сторон. По крайней мере, главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола на предматчевой пресс-конференции заявил, что для его подопечных это лишь рядовая игра сезона.

«Для меня это точно не такой важный матч, как многие считают. Да, это знаменательное событие для города и болельщиков, но это не какой-то финал. Это всего лишь один поединок чемпионата», - прокомментировал испанский специалист.

Примечательно, что по ту сторону баррикад ситуация полностью отличается от настроя «горожан» - на кону будет поставлена судьба Уле Гуннара Сульшера на посту наставника «Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Хосеп Гвардиола
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