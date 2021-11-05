Уокер рискует пропустить манчестерское дерби

Уже завтра, 6-го октября, состоится манчестерское дерби в рамках английской Премьер-лиги, которое может стать определяющим в карьере Уле Гуннара Сульшера в «Юнайтед».

Источник Manchester Evening News сообщает, что упростить норвежскому наставнику задачу могут кадровые проблемы «Сити» в обороне. Дело в том, что под вопросом остается участие в игре основного правого защитника команды Кайла Уокера – англичанин получил ушиб стопы в матче Лиги чемпионов против «Брюгге» на неделе.

По предварительным данным, врачи порекомендовали тренерскому штабу не рисковать здоровьем игрока. Примечательно, что поединок из-за дисквалификации также пропустит Эмерик Лапорт.