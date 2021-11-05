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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Уокер рискует пропустить манчестерское дерби

05 Ноября 2021 • 14:50 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Манчестер Сити
4.35 4.15 1.75
06.11 15:30

Уже завтра, 6-го октября, состоится манчестерское дерби в рамках английской Премьер-лиги, которое может стать определяющим в карьере Уле Гуннара Сульшера в «Юнайтед».

Источник Manchester Evening News сообщает, что упростить норвежскому наставнику задачу могут кадровые проблемы «Сити» в обороне. Дело в том, что под вопросом остается участие в игре основного правого защитника команды Кайла Уокера – англичанин получил ушиб стопы в матче Лиги чемпионов против «Брюгге» на неделе.

По предварительным данным, врачи порекомендовали тренерскому штабу не рисковать здоровьем игрока. Примечательно, что поединок из-за дисквалификации также пропустит Эмерик Лапорт.  

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Кайл Уокер
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