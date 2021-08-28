Клопп – о матче с «Челси»: «Могли сыграть лучше»

По мнению Юргена Клоппа, его команда должна была эффективнее воспользоваться численным большинством во втором тайме игры с «Челси» (1:1).

«Мы показали выдающийся прессинг. «Челси» очень опасен. Их игроки способны из любой ситуации сотворить гол. Каждый наш футболист согласится, что нам следовало лучше обороняться в эпизоде с мячом Хаверца.

Все складывалось хорошо, если не брать в учёт результат. Это была встреча двух достойных команд.

Мы могли сыграть лучше. Но это только старт длинного сезона. Нам следовало лучше воспользоваться своим преимуществом в одного игрока», - заявил Клопп на послематчевой пресс-конференции.