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Клопп – о матче с «Челси»: «Могли сыграть лучше»

28 Августа 2021 • 22:59 Комментировать (2)
Ливерпуль
1:1
Челси
окончен

По мнению Юргена Клоппа, его команда должна была эффективнее воспользоваться численным большинством во втором тайме игры с «Челси» (1:1).

«Мы показали выдающийся прессинг. «Челси» очень опасен. Их игроки способны из любой ситуации сотворить гол. Каждый наш футболист согласится, что нам следовало лучше обороняться в эпизоде с мячом Хаверца.

Все складывалось хорошо, если не брать в учёт результат. Это была встреча двух достойных команд.

Мы могли сыграть лучше. Но это только старт длинного сезона. Нам следовало лучше воспользоваться своим преимуществом в одного игрока», - заявил Клопп на послематчевой пресс-конференции.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль Юрген Клопп
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Комментарии (2)
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Deathzetk
28 Августа 2021 в 23:50
Когда все вкладывались в трансферы, и только Ливерпуль потратил деньги на судей
Ksemenishchev
28 Августа 2021 в 23:06
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окончен Вест Хэм 2:2 Кристал Пэлас 1.55 4.25 6.55
окончен Ливерпуль 1:1 Челси 2.5 3.35 3
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