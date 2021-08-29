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Премьер-лига

​Тухель рассказал о травме Канте

29 Августа 2021 • 09:44 Комментировать
Ливерпуль
1:1
Челси
окончен

Полузащитник «Челси» Н’Голо Канте был заменён в перерыве матча против «Ливерпуля». После игры тренер лондонской команды Томас Тухель рассказал о состоянии француза.

«Канте пришлось уйти с поля из-за травмы. Это та же проблема с лодыжкой, из-за которой он пропустил матч против «Арсенала». Он почувствовал ту же боль и не мог ускоряться, поэтому нам пришлось сделать замену», - высказался Тухель в ходе послематчевой пресс-конференции.

Напомним, что матч между «Ливерпулем» и «Челси» в третьем туре Премьер-лиги завершился вничью с результатом 1:1.

Следующий матч «Челси» проведёт 11 сентября против «Астон Виллы».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Томас Тухель Н'Голо Канте
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