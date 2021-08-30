Агент Наби Кейта обвинил Клоппа в ничьей с «Челси»

Агент гвинейского полузащитника «Ливерпуля» Наби Кейта осудил решения, принятые главным тренером клуба Юргеном Клоппом в процессе подготовки к матчу с лондонским «Челси» (1:1) в рамках третьего тура английского первенства.

Напомним, Наби Кейта остался в запасе мерсисайдцев, а походу поединка не вышел даже на замену.

«Не понимаю, как можно оставлять Наби в запасе, когда он пребывает в такой форме. В ничейном результате виноват тренер Юрген Клопп», - написал агент футболиста в своем аккаунте «Твиттера».

После мировой с «аристократами» «Ливерпуль» занимает пятую строчку турнирной таблицы, имея в своей копилке 7 набранных баллов.