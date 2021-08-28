Тухель: «Никому не нравится футбол 10 на 11»

Томас Тухель предсказуемо оказался не согласен с удалением Риса Джеймса в матче против «Ливерпуля» (1:1).

«Посреди матча случилась череда невезений – травма Канте, удаление... Мне бы хотелось выразить благодарность своей команде за то, что она смогла устоять при таких неблагоприятных условиях», - приводит слова Тухеля BBC.

Отдельно менеджер «синих» высказался на тему красной карточки, показанной Рису Джеймсу после контакта руки защитника с мячом на линии ворот: «Не понимаю подобных удалений. Никому не нравится футбол 10 на 11. Куда ему было деть руку? Такие моменты негативно влияют на дух игры. Хочу, чтобы эпизод рассматривали со всех сторон».