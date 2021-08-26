Алиссон: «Челси» - фаворит текущего розыгрыша АПЛ»

Уже на этих выходных состоится встреча «Ливерпуля» и «Челси» в рамках третьего тура английской Премьер-лиги. Накануне противостояния своими мыслями касательно шансов на победу в чемпионате поделился голкипер мерсисайдцев Алиссон.

В интервью Sky Sports он заявил, что команда настроена вернуть себе золотые медали. Впрочем, он также отметил, что сделать это будет труднее, чем в предыдущие года. Особой похвалы от голкипера удостоился «Челси». «Лондонцы сейчас являются безоговорочными фаворитами на трофей. Чтобы рассчитывать на триумф, нам необходимо побеждать такие коллективы», - подчеркнул Алиссон.

Добавим, что поединок пройдет 28 августа в 19:30 по московскому времени. Ни «Ливерпуль», ни «Челси» очков в текущем сезоне пока не теряли.