Зума отправился на медосмотр в «Вест Хэме»

«Вест Хэм» и «Челси» уладили все детали трансфера Курта Зума. Теперь дело осталось за самим футболистом.

По информации Sky Sports, французский защитник уже сегодня пройдет медосмотр на тренировочной базе «молотобойцев». Также «Вест Хэм» убедил игрока в переходе, предложив тому улучшенные условия личного контракта.

Стоит отметить, что пару недель назад Зума отвечал отказом на предложение лондонского клуба. Футболист хотел перейти в более статусную команду, но соответствующих вариантов так и не нашлось.

За «Челси» защитник выступает с 2014 года, но за это время не сумел закрепиться в роли ключевого исполнителя. Более того, на его кандидатуру не рассчитывает наставник Томас Тухель.