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Премьер-лига

Моуринью хочет видеть в «Роме» ещё одного игрока «Челси»

25 Августа 2021 • 12:32 Комментировать (1)
Ливерпуль
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Челси
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28.08 19:30
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью намерен усилить центр полузащиты римского клуба, передаёт Corriere dello Sport. По данным источника, португалец хочет видеть в команде полузащитника «Челси» Рубена Лофтус-Чика.

Римский клуб готов взять англичанина в аренду с правом выкупа за 16 миллионов евро. Также «Рома» проявляет интерес к полузащитнику «Барселоны» Миралему Пьяничу, но римлян отпугивает высокая зарплата игрока.

Напомним, что Лофтус-Чик является воспитанником «Челси». Его контракт с клубом рассчитан до середины 2024 года. В прошлом сезоне он выступал на правах аренды за «Фулхэм».

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Рома Челси Рубен Лофтус-Чик Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
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25 Августа 2021 в 14:28
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