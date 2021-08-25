Моуринью хочет видеть в «Роме» ещё одного игрока «Челси»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью намерен усилить центр полузащиты римского клуба, передаёт Corriere dello Sport. По данным источника, португалец хочет видеть в команде полузащитника «Челси» Рубена Лофтус-Чика.

Римский клуб готов взять англичанина в аренду с правом выкупа за 16 миллионов евро. Также «Рома» проявляет интерес к полузащитнику «Барселоны» Миралему Пьяничу, но римлян отпугивает высокая зарплата игрока.

Напомним, что Лофтус-Чик является воспитанником «Челси». Его контракт с клубом рассчитан до середины 2024 года. В прошлом сезоне он выступал на правах аренды за «Фулхэм».