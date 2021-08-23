«Ливерпуль» отказался отпускать Салаха на матчи отбора ЧМ-2022

«Ливерпуль» не хочет опускать нападающего Мохамеда Салаха в расположение сборной Египта. Об этом сообщила Египетская футбольная ассоциация на своем официальном сайте.

Это связано с тем, что «Ливерпуль» не хочет терять своего лидера на долгий срок. Салаху после возвращения из Египта в Британию придётся отправиться на обязательный карантин. Отмечается, что «красные» принесли свои извинения, и выразили надежду, что в ассоциации к их решению отнесутся с пониманием.

Напомним, что сборной Египта предстоит сыграть со сборными Анголы и Габона в рамках отборочного этапа на чемпионат мира-2022.

После двух туров АПЛ «Ливерпуль» находится на первом месте со стопроцентным показателем, опережая конкурентов по разнице забитых голов.