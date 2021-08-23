Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 178 Комментарии
Англия. Премьер-лига

«Ливерпуль» отказался отпускать Салаха на матчи отбора ЧМ-2022

23 Августа 2021 • 20:05 Комментировать
Ливерпуль
...
Челси
2.35 3.45 3.00
28.08 19:30
1000 рублей бесплатная ставка

«Ливерпуль» не хочет опускать нападающего Мохамеда Салаха в расположение сборной Египта. Об этом сообщила Египетская футбольная ассоциация на своем официальном сайте.

Это связано с тем, что «Ливерпуль» не хочет терять своего лидера на долгий срок. Салаху после возвращения из Египта в Британию придётся отправиться на обязательный карантин. Отмечается, что «красные» принесли свои извинения, и выразили надежду, что в ассоциации к их решению отнесутся с пониманием.

Напомним, что сборной Египта предстоит сыграть со сборными Анголы и Габона в рамках отборочного этапа на чемпионат мира-2022.

После двух туров АПЛ «Ливерпуль» находится на первом месте со стопроцентным показателем, опережая конкурентов по разнице забитых голов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Сборная Египта Мохамед Салах
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
23.08  22:00 Вест Хэм ... Лестер 2.6 3.5 2.6
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Августа
20:45 · Англия. Премьер-лига
Кэмпбелл – о проблемах «Арсенала»: «Дайте мне эту работу, и я верну величие клуба»
20:05 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» отказался отпускать Салаха на матчи отбора ЧМ-2022
19:49 · Англия. Премьер-лига
Шакири - игрок «Лиона» официально
19:14 · Англия. Премьер-лига
«Фиорентина» близка к подписанию полузащитника «Арсенала»
18:35 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» возобновил интерес к Камавинга
18:12 · Англия. Премьер-лига
Кристиан Ромеро: «Месси хотел меня видеть в «Барселоне»
17:04 · Англия. Премьер-лига
Фил Джонс готов продолжить карьеру в Чемпионшипе 2
16:49 · Англия. Премьер-лига
«Реал» проявляет интерес к Лапорту
16:16 · Англия. Премьер-лига
Джака: «Сейчас нам нужно держаться вместе» 1
15:37 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» проявляет интерес к Траоре
15:21 · Англия. Премьер-лига
Райс не будет продлевать контракт с «Вест Хэмом»
12:48 · Англия. Премьер-лига
​Крауч защитил Леви в ситуации с Кейном и привёл свой пример
11:58 · Англия. Премьер-лига
​Погба: «Предпочитаю выиграть АПЛ, а не ставить рекорды»
11:14 · Англия. Премьер-лига
Фанаты «Арсенала» заблокировали автомобиль Артеты видео
10:56 · Англия. Премьер-лига
​«Вест Хэм» и «Челси» договорились по трансферу Зума, но возникла новая проблема слухи
Все новости
Рекомендуем
 