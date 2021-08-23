Шакири обойдется «Лиону» в 11 миллионов евро

Швейцарский полузащитник «Ливерпуля» Джердан Шакири одной ногой уже практически в «Лионе».

Английскому и французскому клубам удалось достичь принципиальной договорённости касаемо будущего трансфера 29-летнего футболиста. Уход Джердана Шакири принесёт в казну мерсисайдцев дополнительно 11 миллионов евро.

Сообщается, что четвертьфиналист Евро-2020 уже получил разрешение на прохождение медосмотра для «ткачей».

В прошлом сезоне Шакири провёл 14 поединков в Премьер-лиге, отличившись всего двумя ассистами.